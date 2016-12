Rompen liderazgo de Jesús Llamas en CTM Querétaro

Querétaro, 26 Dic 16.- J. Cruz Araujo Ávila, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro, señaló que los conflictos con Jesús Llamas Contreras quedaron atrás y aunque quiso el diputado local retomar el control de la organización trabajadora, él se mantiene al frente.

Explicó que su nombramiento es firme y es reconocido por los sectores patronales, empresariales, así como por el organismo a nivel nacional y el gobierno estatal, por lo que no existe posibilidad de que retome el control Llamas Contreras, añadiendo que a veces algunos líderes hacen mal uso de este poder y no sirven a los trabajadores.

Con la actitud que tomó el plurinominal del PRI dentro del Congreso Local perdió la oportunidad de ser un demócrata dentro de la CTM detalló Araujo Ávila, ya que dentro del sindicato, se había heredado la enseñanza de dejar el puesto antes y no fallecer siendo líder sindical.

“Las cámaras industriales me dan mi lugar, en los eventos de gobierno del estado me dan mi lugar, el único que no me da mi lugar es Jesús, no estoy molesto, me duele un poco que Jesús haya perdido la gran oportunidad que tuvo de ser un demócrata más en la CTM; Don Antonio Domínguez que fue realmente el fundador de la CTM en Querétaro, le entrega la CTM a Don Ezequiel Espinoza Mejía 18 años antes de morir, Don Ezequiel le entrega la CTM a Jesús a dos años antes de fallecer”.

Indicó que esta situación es triste y no podrá ser juzgado por la historia como un demócrata recordando que esto no desunirá a la organización y continuarán trabajando en favor del sindicalismo en el estado.

Finalmente dijo el liderazgo de Llamas Contreras ocasionó tres escisiones dentro de la CTM por lo que deberá de cuestionarse los motivos por los cuales en este periodo hubo tanta disidencia dentro de la organización.