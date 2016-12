Conmemoran el Día del Policía en la capital de Querétaro

Querétaro, Qro. 22 Dic. 16.- El Presidente Municipal, Marcos Aguilar Vega, reconoció la labor y compromiso para con los habitantes de la capital queretana de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; en el marco de la conmemoración del Día del Policía.

Además, el edil capitalino, recordó que para el 2017 se aplicará una inversión de 570 millones de pesos en materia de seguridad pública, con lo que se aplicará un presupuesto mayor en un 38 por ciento con respecto a este año próximo a concluir.

“Sabemos cuáles son hoy día las necesidades que tiene la corporación, al ser la demanda número uno en el municipio de Querétaro el tema de seguridad es necesario invertir más recursos y ante el escenario que recibí hace apenas unos meses, hace 15 meses, sé que el reto más importante que tiene nuestra ciudad es la seguridad, y solo el presidente municipal no puede lograr el anhelo que tienen todas las familias de Querétaro, se requiere naturalmente de la participación comprometida de cada integrante de esta corporación”, dijo.

Recalcó que hay acciones específicas en la materia como: reforzar el equipamiento, mejorar la capacitación, incrementar la infraestructura e incrementar el número de elementos que forman parte de la corporación; y recordó el compromiso de campaña de incrementar de mil 49 policías a mil 500 a través de la academia.

“El reto aún no se resuelve, ni se supera, en materia de seguridad tenemos todavía mucho por hacer. He tomado decisiones desde el primer día, de no ser un gobernante que a fuerza del discurso convence a los ciudadanos de que Querétaro es seguro; para lograr ese propósito, los necesito a ustedes comprometidos en el cumplimiento de su deber, que asuman en lo individual esa responsabilidad y que el Gobierno municipal asuma la parte que le corresponda, los ciudadanos esperan mucho más de esta corporación”, aseguró.