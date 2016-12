Pretende Gobierno mejorar condiciones de policías en Querétaro

Querétaro, 24 Nov 16.- El Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, anunció que el gobernador, Francisco Domínguez Servién, alista un esquema para mejorar las condiciones de todos los policías de las 18 corporaciones municipales, de la Policía Estatal (PoEs), reinserción social y de la Policía de Investigación del Delito (PID).

“Desde luego las prestaciones que por ley les corresponden, el señor gobernador trae un proyecto muy interesante que dará a conocer en breve, porque va con todo para preservar esos derechos de los policías. Él quiere a los policías que no solamente se pongan la camiseta, sino que se la tatúen”, recalcó.

Detalló que este esquema contempla un marco jurídico y normativo para regular la actuación de los policías y establecer mecanismos que mejoren sus condiciones de vida, a través de diversos tipos de prestaciones.

“Los niveles de salarios nunca serán suficientes para los policías. Querétaro a nivel estatal ocupa el lugar número sexto a nivel nacional de los policías mejor pagados. No obstante, eso el gobernador no está conforme, el gobernador quiere que no solamente sea el salario, sino todas estas cuestiones que son complementaria a la vida, no solamente del policía, sino de su familia”, sostuvo.

No obstante, descartó dar más detalles sobre este esquema, ya que, indicó, aún el mandatario estatal lo revisa con su gabinete y la Secretaría de Planeación y Finanzas.

“La seguridad descansa, entre otras cosas, en estrategias muy puntuales de Gobierno del Estado, como han sido el establecimiento dentro del Plan Estatal de Desarrollo, de un Programa Estatal de Seguridad. En ese marco es muy importante, y el gobernador lo ha dicho muchas veces, que tenemos que mejorar las condiciones de los policías”, añadió.