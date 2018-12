Reformarán Código Civil para matrimonios ‘entre dos personas’

Querétaro, 18 Dic 2018.- El grupo parlamentario de Morena en la LIX Legislatura local busca reformar el Código Civil para sustituir el párrafo en el que se indica que el matrimonio se da entre “hombre y mujer” para que diga entre “dos personas”.

Mauricio Ruiz Olaes, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local aseguró que presentarán una iniciativa para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como lo relativo a los derechos parentales de las personas homosexuales.

“Diversas organizaciones civiles y de grupos de LGTB han solicitado dichas reformas desde hace varios años y las demanda que se ha intensificado ante la reciente decisión que tomó el municipio de Querétaro de exigir el amparo para las personas del mismo sexo que deseen casarse, pese a que la pasada administración retiró este requisito.

Por ello, el día de mañana (martes) se presentará esta iniciativa avalada por las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y la necesidad de modificar dichos marcos normativos sería inevitable.

Esta es la cuarta ocasión en que un partido presenta dicha iniciativa y es rechazada por ello, Ruiz Olaes llamó a los legisladores de oposición a entrarle al tema, pues es un clamor que hace la ciudadanía.

“El juicio no es de los diputados es de la ciudadanía y se va a notar con esta comunidad que ha crecido día con día y la ciudadanía se va a dar cuenta que los legisladores del PRI y del PAN no están a favor de los matrimonios igualitarios”.

58 PAREJAS SE CASARON SIN AMPARO EN LA ADMINISTRACIÓN PASADA

Walter López, representante del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico consideró que la sociedad ya está preparada pues, a pesar de la negativa a contar con una regulación en la materia, la unión entre parejas del mismo sexo no ha impactado la vida de los queretanos.

Recordó que en la administración de Marcos Aguilar Vega, se realizaron 58 matrimonios sin necesidad de un amparo, sin embargo a partir del 1 de noviembre del presente año dos parejas que intentaron casarse se encontraron con la disposición que necesitaban un amparo para poder hacerlo.

Refirió que esta iniciativa que presentará Morena, para reformar diversos artículos del Código Civil, también contempla la adopción pues forma parte de los compromisos que hizo de contar con una agenda incluyente.

“Es una propuesta de alto alcance pues se habla de matrimonio y concubinato igualitario y adopción en parejas del mismo sexo”.

Recordó que el amparo cuesta entre 2 mil y 5 mil pesos y tarda entre dos y seis meses lo que implica hacer miserable la vida de las personas que se quieren casar porque una pareja heterosexual busca la fecha y se casa, en cambio este requerimiento de amparo no permite a los homosexuales planear nada pues no se sabe si le dan o no el amparo.

Refirió que las parejas que quieren adoptar se enfrentan a un vacío legal y no pueden registrarlas porque no lo contempla el Código Civil de Querétaro. “Querétaro, al tener este hueco legal arrastra complicaciones que otros estados no como la Ciudad de México y Coahuila que ya permiten el matrimonio y concubinato entre parejas del mismo sexo”.