Legislatura no intervendrá en conflicto entre INAH y Municipio de SJR

Querétaro, 18 Enero 2018.-La LVIII legislatura no tiene facultades para intervenir en el conflicto que existe entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el gobierno municipal de San Juan del Río, explicó el Presidente de la Mesa Directiva Antonio Zapata Guerrero.

Esto luego que la autoridad municipal de esa demarcación solicitara la intervención del Congreso Local para suavizar la normatividad que se tiene en la materia de monumentos históricos.

Cabe recordar que la institución federal, demandó al gobierno municipal, por presuntamente agredir a su personal cuando pretendía clausurar una obra a un costado del Puente de la Historia, por no cumplir con los requerimientos necesarios respecto a la preservación de monumentos.

Al respecto Zapata Guerrero, dijo no tener facultades para intervenir en el tema, ni para modificar esta normatividad y por esto realizó un llamado al diálogo respetuoso entre ambas partes, solicitando que no se pierda la cordura en este tema.

“En este momento no encuentro facultades que tengamos en el Congreso para poder intervenir, no encuentro facultades que tenga la Legislatura para intervenir en este conflicto entre un ayuntamiento y un órgano del poder ejecutivo federal (…) me parece que se requiere mediación, me parece que se requiere oficio político y deseos de no enfrentarnos y sí resolver un problema que beneficia a la comunidad”.