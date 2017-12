Pide diputada que INE revise actuar del alcalde de Colón

Querétaro, 19 Dic 17.- La diputada local Antonieta Puebla Vega, pidió a las autoridades electorales que investiguen al alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, debido a acusaciones hechas en su contra por parte de militantes de su propio partido, en donde señalan que probablemente esté promocionando anticipadamente su imagen.

Además lo acusan de repartir dinero en efectivo para ganarse la simpatía de los ciudadanos colonenses, lo que podría significar alguna violación a la normatividad en materia electoral o en cuanto al actuar de los funcionarios públicos.

Al respecto la legisladora indicó que no son las únicas denuncias que ha conocido y es sabido que el alcalde pudiera estar cayendo en irregularidades, por lo que dijo se le conmina a Ochoa Valencia a respetar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, la de Disciplina Financiera y la Ley Electoral, conduciéndose conforme a derecho.

“Tanto en base a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, como la de Disciplina Financiera y por su puesto en el tema electoral, hacemos votos para que él se conmine y se restrinja a conducirse en el marco de la Ley y ojalá que las autoridades electorales estén visualizando esos temas”.

Consideró que no es bien visto que entregue apoyos económicos en lugar de generar obra en el municipio, ya que no tiene incidencia en la sociedad y los montos no se pueden transparentar, pero al ser recursos públicos tienen que ser justificados de acuerdo a la ley y en estas condiciones no es posible.

“Sí he dado cuenta de que por ahí entrega algunos apoyos en lo económico, pues obviamente no es bien visto, porque no es lo mismo entregar un apoyo en lo económico a estar generando obra que es lo que la ley estipula, no es la misma aplicación y objetividad en el recurso público, porque ese es el tema son recursos públicos que tienen que ser aplicados en obras y que tiene que justificar”.

Finalmente ante esta situación insistió en que las autoridades electorales, tanto el INE como el IEEQ, deben de intervenir y realizar una investigación a fin de revisar que se estén utilizando los recursos de manera adecuada.