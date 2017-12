Reciben diputados 110 mil pesos de aguinaldo en Querétaro

Querétaro, 7 Dic 17.- El Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII legislatura Antonio Zapata Guerrero, aseguró que ya se pagaron los aguinaldos a los empleados del Poder Legislativo del estado, incluidos los diputados locales.

A los legisladores locales se les otorgó 110 mil pesos de aguinaldo, a lo que se le suman alrededor de 200 mil pesos mensuales que reciben entre dieta, gastos de comisión y gastos de operación.

Aclaró que su dieta corresponde a 47 mil pesos mensuales, más 40 mil pesos de gastos de comisión y más de 100 mil pesos de gastos de operación, pero subrayó que todo a excepción de su dieta deben de comprobarlo con facturas.

Indicó que tienen diversos gastos que utilizan para transportación u otros temas, como los diversos apoyos que dan a la ciudadanía, así como el pago de asesores o personal que trabaja con ellos y en todos los casos deberán de comprobarlo por medio de facturas.

Señaló que también tienen que invertir en su presentación y comprarse ropa y zapatos de forma personal, porque siendo diputados no pueden andar en jeans o repetir traje, sobre todo si son mujeres consideró el legislador local.

“Sí, el estilo de vida tiende a cambiar si uno es diputado, en ocasiones uno no puede estar –aunque a mi me gusta la mezclilla- viniendo de jeans todo el tiempo, el zapatito no puede estar sucio, también en eso se gasta y es una parte que no se ve, si es mujer, lo digo en el buen sentido de la palabra, sigue siendo clásico que dicen este vestido ya me lo puse en el último año tres veces, ya me lo conocen y entonces empieza a cambiar la necesitad y empezamos a meterle de nuestro sueldo para eso”.