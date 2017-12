Inviable reducir 50% presupuesto a Congreso de Querétaro

Querétaro, 30 Nov 17.- El diputado Mauricio Ortiz Proal, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LVIII legislatura, consideró inviable reducir un 50 por ciento el presupuesto anual para el Congreso Local, tal como lo solicitó el PRD estatal.

La propuesta realizada por Adolfo Camacho, fue considerada por el diputado local como poco seria, ya que el Congreso no podrí funcionar con una reducción tan grande al presupuesto, sino con los esfuerzos que se hicieron y se hacen para ser austeros.

Indicó que esta propuesta tiene orígenes demagógicos porque es completamente inviable, al tiempo de reconocer que se han hecho esfuerzos importantes para poder reducir costos dentro del Poder Legislativo.

Uno de estos esfuerzos tiene que ver con la eliminación de la deuda que se tenía por la construcción del edificio de la sede legislativa, para lo cual se contó con el apoyo del Poder Ejecutivo indicó el legislador.

“En esta legislatura se han reducido los gastos en un 10 por ciento, realmente se ha hecho un esfuerzo importante, lo que marca un precedente que debe de seguirse, sin embargo yo no soy participe de posturas demagógicas, como esta del señor Camacho, de reducir el 50 por ciento de todo, me parece falta de seriedad, la verdad es que no veo cómo podría operar la legislatura así, si se redujera el 50 por ciento su capacidad presupuestal, no encuentro condiciones para que pudiera operar”.