Gerardo Cuanalo revela que quiere ser alcalde de Querétaro

Querétaro, 23 Octubre 17.- El diputado federal Gerardo Cuanalo Santos, confió que entre sus aspiraciones está ser candidato de su partido (PAN) por la alcaldía capitalina el próximo año.

Indicó que esperará los tiempos y que Acción Nacional defina la forma en que los aspirantes deberán demostrar su interés, luego de que se haya informado que en la entidad el método de elección de candidatos será por designación de la dirigencia estatal.

En rueda de prensa para dar a conocer los resultados de su programa #EstoyContigo, indicó que ya le ha comunicado sus aspiraciones a su líder local José Báez Guerrero y al líder nacional Ricardo Anaya Cortés, sin embargo, sabrá ser prudente y esperar que se abra la convocatoria correspondiente.

“Ya la Comisión Permanente ya tomó la determinación en el tema local, por supuesto que sí tengo interés, hay un interés muy particular, una aspiración muy particular, para poder contender el siguiente proceso, esperaremos los tiempos que defina el partido y también los esquemas (…) sí la aspiración que tengo es para la Presidencia Municipal de Querétaro”.

Dijo no conocer quiénes serán los demás interesados por ese mismo cargo, por lo que esperará a que más militantes alcen la mano y participar, como lo establezca el partido, de acuerdo a sus términos y condiciones.

“No tengo conocimiento, es una situación en donde nosotros estamos definiendo esta intención con mucha claridad y es una aspiración que tenemos de manera personal (…) sí claro yo he platicado este tema con el Presidente del partido, lo he dicho claro, hay una aspiración muy clara, lo he platicado con ambos”.

Finalmente indicó que en caso de no ser electo como contendiente para la capital del Querétaro, apoyará a quién designe el partido, ya que priorizará que el PAN resulte ganador, siendo 100 por ciento institucional.