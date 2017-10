Insiste Héctor Magaña aprobar iniciativa #SinVotoNoHayDinero

Querétaro, 20 Octubre 17.- El legislador local, Héctor Magaña Rentería, indicó que existen varios temas que siguen pendientes dentro del Congreso Local y que no han sido atendidos con la celeridad que necesitan, como la iniciativa de “Sin voto no hay dinero”, que presentó hace varios meses en Oficialía de Partes.

Explicó que al igual que otras iniciativas de sus compañeros legisladores, hay algunas propuestas suyas que no han tenido un trámite legislativo pronto, como es el caso de la propuesta local que emula a la iniciativa de ley que a nivel nacional se denominó “Sin voto no hay dinero” y que pretende reducir el presupuesto de los partidos políticos en el país y en los estados.

Profundizó en que una de sus prioridades, de cara a su último año como legislador local, es no pensar en su futuro como político, sino ha cumplido primero con la responsabilidad que le dieron, motivo por el cual es prioridad para él sacar adelante la agenda que se estableció al iniciar como legislador.

Sin embargo denunció que hay temas que han sido turnados a diferentes comisiones que no forzosamente son en las que participa, en donde no se le ha dado celeridad al trámite legislativo como debiera.

Además dijo hay otros temas, que si bien no presentó él, sí son exigencia ciudadanas que se han dejado de lado, como el matrimonio igualitario, el cual se debería de retomar a la brevedad y aprobar lo más pronto posible.

“Hay varios temas que si bien no ha presentado un servidor, sí han presentado algunos de mis compañeros, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, es un tema que tenemos que responder, porque es una exigencia ciudadana, dos el tema de Sin voto no hay dinero, que tiene que ver con la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, que fue turnado a una Comisión que no corresponde”.

Finalmente dijo en el caso del financiamiento público para los partidos políticos, la propuesta de ley fue turnada a una comisión que no le correspondía, lo que ha retrasado su discusión y aprobación, ya que hay legisladores que no la consideran una prioridad.