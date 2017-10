Tres diputados federales aceptaron rendición de cuentas en Querétaro

Querétaro, 11 Octubre 17.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Instituto Nacional Electoral (INE), anunciaron su segunda sesión de rendición de cuentas, para que los legisladores federales den a conocer los avances de su labor legislativa, a dos años de haber sido electos como representantes populares.

En rueda de prensa conjunta, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Gilberto Herrera Ruiz y la vocal ejecutiva del INE, María del Refugio García López, señalaron que el evento se realizará el próximo 16 de octubre en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez.

García López informó que a pesar de haber hecho un compromiso con la comunidad universitaria cuando eran candidatos a dicho cargo solo tres de ocho legisladores federales han confirmado su asistencia.

Los legisladores que confirmaron que son María García Pérez, Gerardo Cuanalo Santos y Hugo Cabrera Ruiz, mientras que están pendientes de confirmar Braulio Guerra Urbiola, Armando Rivera Castillejos y Apolinar Casillas Gutiérrez.

Por su parte las diputadas Guadalupe Murguía Gutiérrez y Alma Lucía Arzaluz Alonso, indicaron que no se presentarían al encuentro con la comunidad universitaria, esto debido a que ya tenían compromisos de agenda.

Finalmente el rector de la universidad indicó que este evento es relevante, ya que es fundamental la rendición de cuentas ante la recurrencia de diversas problemáticas en la vida política del país y es que señaló la demagogia no está penalizada y todos los candidatos fácilmente prometen pero si no cumplen no tienen sanción alguna.