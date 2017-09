Existen controles contras malas construcciones en Querétaro: Diputado

Querétaro, 25 Septiembre 17.- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la LVIII legislatura Gerardo Ángeles Herrera, consideró que sí se tienen los controles necesarios para evitar malas construcciones de vivienda en el estado y así evitar tragedias como la sucedida en otras partes del país ocasionadas por sismos.

Dijo que existen diversos exámenes que deben de presentar los constructores para garantizar que se realizaron adecuadamente, este dictamen estructural debe de ser firmado por un perito certificado que legitime que es una construcción que cumple con los lineamientos de seguridad.

Indicó que en el estado este dictamen se realiza y se debe de seguir haciendo, intensificando la revisión para asegurar que todos los nuevos fraccionadores dan cumplimiento con este requisito legal para poder construir un desarrollo de vivienda.

“Sí los hay, los temas estructurales, no son de criterios, la estructura no es un tema de criterios, sino que es lo que debe de ser (…) hay un dictamen estructural que se basa no en lo que se ve, sino en los planos, más que un apartado es un tema de hacer una revisión de protección civil a aquellos que pudieran tener algún riesgo”.