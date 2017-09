Diputados no llegaron a sesión de trabajo en legislatura de Querétaro

Querétaro, 4 Septiembre 2017.- La sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LVIII legislatura, fue cancelada por falta de quórum, lo que retrasa los trabajos que se realizan, manifestó el diputado Jesús Llamas Contreras.

Indicó que sus compañeros de Comisión Yolanda Rodríguez Otero y José González Ruiz, no llegaron a la cita de trabajo y tampoco presentaron justificante.

Subrayó que de por sí se tiene un retraso importante respecto a los dictámenes de pensiones y jubilaciones, que deben de atender en la Comisión, como para que por falta de asistencia se retrasen aún más.

“Sí, tenemos un rezago increíble y esta inamovible comisión de que no se puede trabajar porque está requerida del quórum que marca la ley, nos parece no grave, sino muy sospechoso, sobre todo porque pues estamos con la idea de que los diputados tienen una gran responsabilidad social y estamos sesionando conforme lo marca la ley, todo mundo estuvo avisado con anticipación y no llegaron”.

Explicó que hay alrededor de 490 expedientes de trabajadores al servicio de los poderes del estado y municipios que están pendientes, de los cuales 20 serían desahogados este lunes, sin embargo apuntó que pareciera que para los legisladores no es importante.

Pero también dijo que le resultó sospechosa la inasistencia de ambos diputados, sobre todo luego de que la semana pasada se aprobaran más candados a las prestaciones de los burócratas.