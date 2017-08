PRI dispuesto a firmar Pacto de Civilidad ante proceso electoral

Querétaro, 29 Agosto 17.- En Querétaro se podría firmar un Pacto de Civilidad ante el comienzo del proceso electoral 2017-2018, reconoció el líder de los priístas en el Congreso Local, Mauricio Ortiz Proal.

Consideró que de ser necesario se firmaría un acuerdo para evitar la guerra sucia y la promoción adelantada, sin embargo lo ideal sería que todos los actores políticos respetaran la ley, ya que no hay mejor pacto que ese.

“Nosotros estamos en condiciones de signarlo, por supuesto, sin embargo me parece que no hay mejor civilidad que la de respetar la ley, ojala por ahí nos conduzcamos todos y creo que el pacto vendría sobrando, pero sí es necesario hacer una manifestación pública de compromisos que nos permitan ser mucho más solidarios con el propio espíritu de la norma, nosotros no tendríamos inconveniente de signarlos”.

Insistió en hacer un llamado al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), para que mantenga la equidad entre los actores que aspiran a ser candidatos a algún cargo de elección en los siguientes comicios.

Subrayó que este órgano electoral debe de diferenciar entre legalidad y legitimidad, ante funcionarios públicos y otros actores que actualmente ya están promoviendo su imagen con fines electorales sin que nadie les ponga un alto.

Finalmente apuntó que están analizando la posibilidad de presentar recursos de denuncia ante el IEEQ, respecto de promociones adelantadas de personajes políticos, con el objetivo de que se garantice el principio de equidad y más ante el silencio que ha guardado el órgano electoral ante estos hechos.