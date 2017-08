La seguridad, tema de responsabilidad en Querétaro: Rangel

Querétaro, 23 Agosto 17.- El líder de los panistas en el Congreso local, Antonio Rangel Méndez, indicó que se debe de hablar con responsabilidad en el tema de seguridad, por lo que consideró favorable la negativa del gobernador del estado Francisco Domínguez Servién para hablar del tema.

Dijo que este gobierno siempre ha sido transparente en la materia, al contrario del gobierno anterior, sin embargo es necesario hablar de manera responsable respecto al tema, reconociendo los avances que se tienen y los retos que quedan por delante.

“Antes no teníamos indicadores reales con los cuales trabajar, porque estaban maquillados, hoy me parece que hay una transparencia total, pero lo que no podemos hacer es hablar de manera irresponsable en materia de seguridad, hay que reconocer los avances que se van dando y reconocer los retos que tenemos por delante”.