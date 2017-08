Defiende diputada declaratoria de patrimonio a peregrinación

Querétaro, 10 Agosto 17.- Luego de las críticas por la aprobación en el Congreso local del exhorto para declarar Patrimonio Inmaterial la Peregrinación de Querétaro al Tepeyac, la legisladora creadora de la propuesta del dictamen, Antonieta Puebla Vega, indicó que no atenta contra el estado laico y que era una iniciativa necesaria.

La legisladora señaló que la peregrinación no se considera patrimonio desde el punto de vista religioso, sino organizacional y por el valor cultural e histórico que tiene, indicando que no busca mezclar aspectos religiosos con el aparato de gobierno.

Explicó que la consideraba necesaria para proteger la actividad que realizan miles de queretanos y por consiguiente que la realicen con una mayor seguridad, tratando de evitar posibles accidentes y tragedias como las que se han reportado en las últimas ediciones.

Y ante las críticas de grupos feministas, que señalan que un dictamen como este no es urgente y sin embargo fue aprobado con prontitud; mientras que las modificaciones que deben de hacerse a la ley como parte de las recomendaciones que se realizaron en el estado por parte de la CONAVIM para combatir la violencia de género, no han sido aprobadas e incluso no se han trabajado al interior del Congreso Local.

Las activistas además han señalado como irónico que haya sido en la Comisión de Igualdad de Género y Grupos Vulnerables y Discriminados de la LVIII Legislatura, donde se aprobó la solicitud de declarar patrimonio a la Peregrinación.

Por lo tanto la legisladora explicó que sí ha buscado trabajar en torno al tema de las mujeres y otro de sus exhortos pide que se declare el 2018 como año de la mujer, aunque reconoció que no ha trabajado ni conoce qué modificaciones son necesarias para atender las recomendaciones.