Gerardo Cuanalo presume ranking de Pleno Ciudadano

Querétaro, 7 Agosto 17.- Al arrancar con la gira para dar a conocer su segundo informe legislativo, el diputado Federal por el Tercer Distrito, Gerardo Cuanalo Santos, anunció que de acuerdo al Ranking de Pleno Ciudadano es el legislador mejor calificado por esta medición.

Añadió que ha firmado 14 iniciativas, de las cuales solo una es de su autoría y no ha sido aprobada, sin embargo consideró que de acuerdo a los aspectos calificados es el diputado federal mejor calificado, tanto por las gestiones que ha realizado, como por la interacción, su desempeño y transparencia.

Cabe mencionar que explicó que las 13 iniciativas que no son de su autoría, la mayoría no han sido aprobadas todavía y se definirán por su bancada, sin embargo dijo que esto no significa que no esté trabajando.

En los panfletos que entregará, además de mostrar la calificación obtenida por el ranking, se refiere a algunas leyes que firmó, sin embargo no menciona el estatus de las mismas, ni si fueron aprobadas o rechazadas, mientras que al cuestionarle el contenido, dijo que no conocía específicamente de qué se trataban.

Detalló que recorrerá su distrito desde este 7 al 19 de agosto, para dar a conocer sus logros tales como los programas sociales que ha trabajado como ‘Estoy Contigo Borrando Pintas’, ‘Estoy Contigo Seguridad’, ‘Estoy Contigo Bienestar’ y ‘Estoy Contigo Árbol’, que son parte de las gestiones que ha realizado.

De igual forma dijo que ha gestionado 563.2 millones de pesos para proyectos del estado y de los 18 municipios, además de 413.20 millones de pesos para proyectos de infraestructura y programas carreteros.