Diócesis de Querétaro víctima de llamas de extorsión: Vicario

Querétaro, 26 Julio 17.-Luego de que la madrugada de este martes explotara una bomba molotov en las puertas de la sede del Episcopado Mexicano, el Vicario de la Diócesis en Querétaro, Martín Lara Becerril, lamentó el hecho y pidió a las autoridades den con los responsables, así como que se haga justicia en este caso.

En este sentido dijo que todo acto de violencia sea ejercido contra una persona, institución o grupo de personas es reprobable, ya que la violencia genera más violencia, además de pedir prudencia y respeto a todas las personas.

“Todo acto de violencia sea ejercido en contra de una persona, de una institución o de un grupo humano, no es aceptable, porque la violencia genera más violencia (…) la postura de la iglesia es la misma postura que tomamos aquí en Querétaro, hay que tener mucha prudencia, confiamos desde luego en las autoridades locales y federales, en que ellos aclararán en su debido momento”.

Descartó que aquí en el estado exista algún tipo de amenaza o que se haya presentado algún tipo de incidente parecido, pero denunció que de lo que sí son víctimas recurrentes son de robos y de llamadas de extorsión.

“Aquí en la Iglesia Católica no hemos tenido un acto violento de este tipo, por lo menos no que yo tenga algún reporte o queja de una persona en particular, lo que ha habido es lo que todos ya conocemos, no hemos tenido una amenaza de ningún tipo, más bien lo que ya conocemos han sido robos a las iglesias, los sacerdotes no estamos inmunes a llamadas de extorsión”.

Finalmente dijo no puede decir un número preciso de robos y extorsiones, pero refirió que son comunes ya que como ciudadanos los religiosos no están exentos del tema de inseguridad, porque han sido víctimas de estos incidentes.

