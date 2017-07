Secretaría del Trabajo advierte de inspectores falsos en Querétaro

Querétaro, 25 Julio 17.- La Secretaría del Trabajo del Estado advierte sobre falsos inspectores que visitan empresas en el estado y se hacen pasar como trabajadores de la dependencia, posiblemente para intimidarlos o extorsionarlos, informó su titular José Luis Aguilera Rico.

Indicó que la detección de este tipo de prácticas se realizó gracias a la denuncia de la dueña de un comercio que se presentó ante la Secretaría luego de la visita de la falsa inspectora, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse engañar y recordó que la STPS solo tiene 4 inspectores, que están perfectamente identificados, además de que tienen documentación oficial.

Señaló que se ha identificado por lo menos una persona que se ha hecho pasar por inspectora, por lo que dijo ya realizaron las denuncias correspondientes, al tiempo de solicitar que la dueña de esta empresa que hiciera lo propio.

Insistió en que la secretaría no solicita dinero y tampoco puede imponer sanciones económicas, ya que en caso de detectar irregularidades, se les da tiempo a las empresas para subsanarlas y en el último de los casos se da vista a la dependencia federal del trabajo.

“Nosotros no sancionamos en lo económico, solo les damos tiempo para que subsanen y si no damos vista a las dependencias federales, por eso le pedimos a la ciudadanía y a los empresarios que no se dejen engañar”.