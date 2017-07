Se apoyará a bomberos de Tequisquiapan, luego de explosión

Querétaro, 18 Julio 17.- El diputado Roberto Cabrera Valencia, Presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso local, señaló que se deberá de apoyar al cuerpo de bomberos de Tequisquiapan, luego de la explosión que se suscitó este lunes por la noche en ese municipio.

El accidente ocasionó que dos bomberos, un hombre y una mujer, resultaran lesionados, además de daños a una unidad del propio cuerpo de bomberos, por lo que consideró que es necesario que se les brinde apoyo de las autoridades municipales y estatales, no solo a los lesionados, sino también para poder reponer la unidad dañada.

“Debe de haber apoyo, sin duda, órdenes de gobierno como estatal y municipal, dado la respuesta que he visto en otras ocasiones, debe haber respuesta de apoyo y solidaridad con quienes brindan un servicio tan importante como son los bomberos”.

Recordó que desde el inicio de su periodo como legislador, se buscó que se creara una normatividad para asegurar que los diversos cuerpos cuenten con los recursos necesarios para realizar su labor y no quede a criterio del gobernante en turno, darles o no apoyo económico para que puedan funcionar, sin embargo no se ha podido concretar por diversos motivos.

Uno de ellos es que no se ha podido obligar a los municipios a que por ley destinen recursos para este fin, debido a su autonomía, así como el modelo ideal para que se puedan recabar recursos en favor de las unidades de bomberos municipales.

Respecto a los peligros que enfrentan, recordó que su labor es muy grande, así como a los peligros que se enfrentan, por lo que también se debe de garantizar que tengan derechos laborales como un sueldo seguro y prestaciones de ley, ya que muchos no lo tienen y cambia dependiendo de cada municipio.