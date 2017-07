Pide diputada verificar cursos de verano en Querétaro

Querétaro, 12 Julio 17.- La diputada Herlinda Vázquez Munguía, Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LVIII legislatura local, solicitó que las instancias educativas en el estado verifiquen los cursos de verano que se ofrecen en este periodo vacacional.

Lo anterior luego de detectar que no cuentan con una regulación y proliferan cada vez más en el estado, sin que se garantice que cuentan con personal capacitado o medidas de seguridad para los menores de edad que asisten a los mismos.

Indicó que desde su punto de vista la Secretaría de Educación del estado, en coordinación con la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores a la Educación (SNTE), serían los indicados de revisar que cuentan con personal capacitado, instalaciones adecuadas y con medidas de seguridad para poder ofrecer este servicio.

Al no tener una ley que los regule dijo se podría incluso revisar la posibilidad de regularlos dentro de esta legislatura y crear una legislación particular para esto, aunque dijo que lo ideal sería que no fuera por ley, sino que fueran compromisos realizados entre las personas que ofrecen los servicios, como por el gobierno estatal.

“Lo ignoro, sin embargo lo voy a investigar, pero sería cuestión también, de sí no hay una legislación, podríamos hacerlo aquí en la Comisión de Educación, porque las cosas no deberían ser por leyes, sino por actos de compromiso”.

Destacando que quién debe de promoverlos y realizarlos, es la autoridad educativa y no particulares, para así garantizar el resguardo adecuado de los niños, niñas y adolescentes, tal como sucedía hace años.