Descarta Botello afectación educativa por falta de cédula de maestros

Querétaro, 10 Julio 17.- La falta de titulo o cédula profesional no interfiere en la calidad educativa que reciben los alumnos, manifestó el Secretario de Educación Alfredo Botello Montes, al referir que existen programas de estudios y coordinadores académicos que están a cargo del nivel educativo que se imparte.

Así opinó respecto a la polémica que surgió en el Colegio de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se descubrió que había profesores sin título y algunos sin cédula dando clases, por lo que otros profesores eran quiénes firmaban las horas que se les asignaban.

Al respecto señaló que no solo el nivel académico no resulta afectado, sino que incluso esta práctica en la que un profesor firma como titular y otra persona imparte las clases ha sido realizada por el propio Gilberto Herrera Ruiz, rector de la máxima casa de estudios.

Señaló que es Servicios Escolares la que debe de revisar que estas irregularidades no se den, sin embargo no se debe de dañar a los alumnos para apegarse a esas reglas, si significa que personas muy capaces dejen de dar clases solo por no cumplir con los requerimientos legales.

“El rector da clases en el Colegio de Bachilleres, el rector está como suplente del titular de una materia, el maestro Bautista es el titular, el 100 por ciento de las clases las da el maestro Herrera y quien firma el acta es el maestro Bautista.

Hay una irregularidad, qué pasa, tengo un maestro es nivel 3 y aparte rector de la universidad dando clases de matemáticas a los bachilleres, entonces no vayamos a perjudicar a los Bachilleres por ser tan estrictos, más cuando en esta escuela de bachilleres se ha venido trabajando de esta manera”.

Finalmente consideró que esta polémica podría ser parte del ambiente político interno que se vive dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, debido a las elecciones de rector, luego de que concluya el periodo de Herrera Ruiz al frente de la UAQ en el 2018.