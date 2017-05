Impuesto inmobiliario contribuye a mejorar servicios en Querétaro

Querétaro, 4 Mayo 17.- El diputado Presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LVIII Legislatura del estado, Eric Salas González, pidió a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) acercarse al Congreso Local para tratar el asunto del impuesto de Traslado de Dominio.

Y es que debido a los altos costos que representa este impuesto en el estado y principalmente en el Municipio de Querétaro, el sector inmobiliario y de la construcción se quejan de que se han perdido inversiones importantes en los últimos años.

Eric Salas González dijo que los diputados están abiertos al diálogo, sin embargo no ha habido acercamiento entre las partes, pero siempre mencionó que las puertas están abiertas para escuchar los argumentos de los ciudadanos sobre los temas que les afectan.

Indicó que por lo pronto este año no es posible que se hagan modificaciones a las Tablas de Valores de los municipios, que son uno de los factores que influyen en los costos de dicho impuesto, pero si se comienza el dialogo para el siguiente año pudiera llegarse a un acuerdo.

“Con todo gusto los estaremos escuchando y que nos den los argumentos de por qué no lo ven factible, no (…) este año no es posible hacer cambios, pero estamos en tiempo para poderlo platicar, yo necesitaría escuchar sus argumentos, yo tengo una opinión sobre los beneficios, pero a lo mejor ellos tienen otra visión desde la construcción y venta de casas”.

Salas González coincidió con el edil capitalino Marcos Aguilar Vega, en que tener este impuesto elevado ayuda a controlar el crecimiento poblacional de Querétaro y especialmente de la capital del estado, por lo que es favorable.

Además de que los recursos se utilizan para proveer servicios públicos municipales en cada demarcación.

Finalmente negó que el monto alto de este impuesto afecte a la ciudadanía, ya que no hay muchas personas que pueden comprar casas continuamente y muchas veces los que compran son personas de fuera que vienen a instalarse aquí.