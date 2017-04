Continúa proceso de Juicio Político contra Marcos Aguilar

Querétaro, 27 Abril 17.- La solicitud de Juicio Político contra Marcos Aguilar Vega, sigue su curso indicó la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII legislatura del estado, María del Carmen Zúñiga Hernández, destacando que en los próximos días sesionará la Comisión Instructora encargada de revisar el caso.

Explicó que se dan cinco días naturales para que la Mesa Directiva turne los diversos documentos, por lo que esta semana fue enviada a la comisión para su revisión y determinar si tiene elementos para realizar el juicio o no.

“Ya se turnó, el procedimiento legislativo es que se recibe, lo firmo, lo turno y se va a la comisión instructora”.

Añadió que será el Secretario de la Comisión quién en un primer momento realizará una primera revisión para determinar si procede o no y en caso de proceder continuar con el curso legislativo conducente.

“Pero no va directamente al presidente, va primeramente al secretario, ya el secretario lo revisa y analiza y si hay algo que se retracte pues ya no pasa, y si no sigue su curso al presidente de la comisión, y ya el presidente de la comisión le da el trato que le damos a cualquier iniciativa”.

Finalmente dijo se actuará dentro de la normatividad y apegado a derecho, por lo que en los próximos días, luego de que los tres integrantes de la comisión resuelvan, se dará a conocer la determinación, ya que esta comisión es la única que debe sesionar de manera reservada y sin dar a conocer los detalles de los casos que toca hasta que no quede una resolución firme al respecto.