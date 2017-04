Diputada de MORENA sin voluntad para discutir iniciativa

Querétaro, 13 Abril 17.- La propuesta de ley que busca eliminar el cobro de reinscripción en las escuelas privadas del estado, se mantiene estancada en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LVIII legislatura, por falta de voluntad de su presidenta, Herlinda Vázquez Munguía, acusó el diputado local y creador del proyecto de ley Carlos Vega de la Isla.

El priísta acusó a la legisladora de MORENA de no tener voluntad ni siquiera para sesionar, con el argumento de que la propuesta de ley no es viable, sin embargo, Vega de la isla considera que no es cuestión de buena voluntad.

“Yo le he insistido que es un tema muy importante, creo que es un tema que va a beneficiar a muchos queretanos y que va a marcar un precedente en la educación de los queretanos, pero no le vemos la menor voluntad”.

Indicó que la legisladora considera que el contenido del dictamen no es apropiado, por lo que incluso el legislador plurinominal acordó con la legisladora llevar un jurista neutral a fin de que estudie la propuesta de ley y les dé una opinión sobre si es viable o no una iniciativa de ley como esta.

Recordó que su iniciativa busca eliminar las cuotas de reinscripción en las escuelas privadas del estado, a fin de que se dé un solo pago al iniciar los estudios en una institución determinada y que no se obligue a los padres cada año realizar un nuevo pago.

Finalmente dijo que la iniciativa la ingresó hace más de seis meses y que junto con una propuesta que busca regular el servicio social de los universitarios, han sido asuntos que se han quedado estancados en la comisión, además reconoció que ambas propuestas no son de su autoría y son resultado de un concurso que hizo entre estudiantes de derecho.