Leyes Secundarias Anticorrupción apuntan ‘fiscal a modo’ en Querétaro

Querétaro, 10 Abril 17.- El Observatorio Ciudadano de Querétaro, advirtió de la posibilidad de elección de un Fiscal Anticorrupción a modo en el estado, luego de la aprobación de las Leyes Secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción la semana pasada en el Congreso Local.

Su presidenta Yamilé David Gallegos, en rueda de prensa reiteró la inconformidad sobre la manera en que la Comisión Anticorrupción de la LVIII legislatura, llevó el proceso de aprobación y dictaminación de las leyes secundarias de dicho sistema.

Añadió que no fueron incluidas las propuestas ciudadanas que presentaron a la legislatura y esto ocasiona que no sea un sistema que incluya una visión ciudadana para combatir la corrupción y que por consecuencia advierten de cuatro riesgos dentro de lo aprobado en la Sesión de Pleno pasada.



Uno de ellos es que el Comité de Participación Ciudadana carece de condiciones para incidir con contundencia en los temas de interés ciudadano, otro punto es la elección del Fiscal Anticorrupción ya que –de acuerdo a como quedó establecido en la ley- la elección puede quedar sujeta a intereses partidistas o políticos, lo que no garantizaría su imparcialidad, algo que consideró grave ante posibles actos de corrupción que pudieran presentarse.

De igual forma dijeron que se debe de observar la manera en que se deben de tipificar y clasificar los delitos a la Fiscalía y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y las penalizaciones que se les dé a estos actos.

El último punto dijo tiene que ver con el presupuesto, ya que se debe de garantizar que se contará con lo suficiente para que pueda operar sin problemas.

Añadió que presentarán a la Junta de Coordinación Política una propuesta para que sea un Comité Técnico de universidades públicas y privadas, así como organizaciones sociales, quienes participen en la elección de las diversas figuras del Sistema.

Por su parte la legisladora Daesy Hinojosa Rosas, posteriormente ofreció rueda de prensa para desmentir lo dicho por el Observatorio Ciudadano, asegurando que sí fueron escuchadas las peticiones, pero muchas no pudieron tomarse en cuenta porque no coincidían con lo estipulado en la ley nacional.

Finalmente descartó que se pudiera dar una elección del Fiscal Anticorrupción a modo, pero recordó que eso le corresponderá a la Junta de Coordinación Política de la LVIII legislatura.