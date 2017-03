Oposición rechaza eliminación de “pluris” en Querétaro

Querétaro, 30 Marzo 17.- Los diputados plurinominales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Carlos Lázaro Sánchez Tapia y la legisladora Herlinda Vázquez Munguía, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se pronunciaron en contra de la propuesta del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) de eliminar plurinominales para así reducir el número de legisladores locales a 23.

Herlinda Vázquez Munguía, señaló que con esto se le quita la voz a las minorías, las cuales ya no serían representadas en el Congreso Local, ya que solo habría un gran bloque que decida por todos los ciudadanos y defienda los intereses de los que votaron por ellos, pero no de los que no votaron por ese partido político.

Insistió en que ahora mismo es difícil que se escuche la voz de ciertos grupos y que a ella como representante de una minoría se le escuche o se le aprueben ciertas iniciativas, por la abrumadora mayoría de legisladores que representan a partidos más poderosos y que tienen más dinero para hacer campaña y solicitar el voto, por lo que de ser aprobada la reforma esto sería aún más marcado.



Por esto dijo lo ideal es que sea aprobada su iniciativa de reducir los salarios de los legisladores locales, si lo que se quieren realmente es generar austeridad y ahorros para con los ciudadanos y así no se le quita representatividad a los grupos minoritarios.

Por su parte Sánchez Tapia dijo que él trabajó dos iniciativas sobre el tema, pronunciándose en un primer momento porque sí se reduzcan los plurinominales, pero incrementando los diputados electos por medio del voto, teniendo así que incrementar el número de distritos locales.

Una de sus propuestas legislativas sería que la mayoría en el Congreso, de acuerdo a los votos emitidos para cada una de las fuerzas políticas, no rebase el 40 por ciento del Congreso Local, para así garantizar una real representación de los votantes y su diversidad.

Finalmente dijo la otra de sus propuestas es que las listas de plurinominales se hagan con los candidatos que pelearon por el voto y perdieron, lo que garantizaría que todos los legisladores locales habrían llamado al voto y no fueran una designación directa de los Partidos Políticos.