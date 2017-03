Diputado impulsa Ley del Migrante en Querétaro

Querétaro, 5 Marzo 17.- El diputado Local, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante de la LVIII Legislatura del Estado, aseguró que está por concluir los trabajos para una nueva Ley del Migrante en Querétaro.

Señaló que espera esta iniciativa no sea vetada como sucedió con la ley aprobada en la legislatura pasada, la cual no tuvo efectos y por lo tanto no logró mejorar las condiciones de los migrantes en la entidad.

Indicó que para este documento se trabajó con expertos en el tema, así como clubes de migrantes, académicos de diversas universidades y activistas en materia de migración, para que sea una propuesta completa e integral.

Dijo que buscará brindar garantías y seguridad a los migrantes en tránsito en el estado, luego de que se han incrementado las denuncias por abusos de parte de autoridades estatales y federales, así como personas bajo las órdenes de FERROMEX contra los migrantes que transitan Querétaro, para poder llegar a Estados Unidos.

Para evitar que sea vetada también buscarán tener el visto bueno del Poder Ejecutivo y municipios, a fin de que sea un documento útil y que pueda ser puesto en marcha luego de ser promulgado y que no se contraponga a los ordenamientos federales como sucedió con la ley pasada.

“En este mes haremos la presentación con todos los ayuntamientos, desde luego con los integrantes del Ejecutivo, para que empiece a caminar, lo que no queremos es que pase como en la legislatura pasada que se hace una ley que caiga en retrocesos y sea vetada como sucedió, por el Ejecutivo del Estado”.

Finalmente dijo la propuesta de ley contempla la creación de una comisión para el manejo de casos de migrantes y un consejo consultivo sobre el tema, además de un Instituto del Migrante que atienda todos los asuntos de los migrantes queretanos que estén en otro país, así como de migrantes de otros lugares que se encuentren en el territorio queretano.