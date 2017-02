Conmemora LVIII Legislatura Día del Ejército en Querétaro

Querétaro, 16 Feb 17.- La LVIII Legislatura del Estado, realizó Sesión Solemne de Pleno en la exposición “Fuerzas Armadas… Pasión Por Servir a México”, con el objetivo de conmemorar el Día del Ejército, que se celebra el 19 de febrero.

Luego de realizar honores a la bandera, se realizó lanzamiento de salva simbólico en honor a la sesión solemne de parte de los militares, posteriormente representantes de las diversas fracciones políticas mostraron su agradecimiento y reconocimiento a las fuerzas armadas del país.

El primero en tomar la palabra, fue el Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII legislatura, Gerardo Ángeles Herrera, quien agradeció la labor que la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército Mexicano han realizado en favor de los mexicanos.

En la Sesión que también sirvió para conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Antonio Zapata Guerrero, en representación del Partido Acción Nacional (PAN) celebró que se realice una exposición sobre el trabajo que hacen las fuerzas armadas, ya que han sido fundamentales para la historia del país.

Mientras que Mauricio Ortiz Proal, a nombre de los priístas integrantes del Congreso Local, indicó que es importante que las nuevas generaciones conozcan la labor que en la historia ha hecho esta institución, pero enfatizó se debe ya de sacar al ejército de las calles para así poder superar esta condición anómala que padecen los soldados y marinos de México; desde hace años al dejarles la responsabilidad de la seguridad del país en sus manos.

A esta voz se sumó la de Carlos Lázaro Sánchez Tapia quién enfatizó se deben ya de regresar a los militares a los cuarteles y dejar que los gobiernos tomen el control de la seguridad nacional, por lo que se pronunció por crear otras leyes de seguridad diversas a las que ahora se discuten a nivel federal.

“Refrendamos el compromiso urgente al llamado hecho por nuestras fuerzas de legislar su actuar a través de una ley que no confunda entre seguridad nacional, interior o pública y, sobre todo, que no concentre todas en una sola institución; una ley que ponga un plazo para el retiro de las fuerzas armadas de las calles; una ley que especifique que la participación, temporal, de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública no será permanente; una ley que tenga como objetivo el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública civil para que de esta manera se de paso a una política pública de seguridad compatible con los derechos humanos y el estado de derechos”.

Las legisladoras María Alemán Muñoz Castillo, del Partido Nueva Alianza (PANAL) y Yolanda Rodríguez Otero, del Verde Ecologista (PVEM) por su parte también agradecieron la labor de las fuerzas armadas, así como su valentía y honor.

En la sesión se aprobaron la Ley de Valuación Inmobiliaria y el exhorto para que los municipios cumplan con la Ley de Transparencia y un exhorto más para que se realicen murales y relieves conmemorativos por el Centenario de la Revolución.