Descartan que servidores públicos participen para Ombudsman

Querétaro, 26 Ene 17.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVIII legislatura del Estado, Luis Antonio Rangel Méndez, aseguró que entre los candidatos para titular de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) no se encuentra ningún trabajador de gobierno del estado.

Esto ante los rumores que surgieron respecto a que personal del gobierno del estado está participando en el proceso de elección, añadiendo que tampoco está ningún panista inscrito en el proceso.

“Ninguno tiene vinculación con gobierno del estado (…) no he revisado los padrones de los partidos políticos, al menos panista no ubico a ninguno con militancia activa y aun cuando alguno tuviera militancia activa en algún partido político, no tendría impedimento para participar, el ser miembro de un partido político no lo hace mejor o peor persona o candidato, nos ceñiremos a los requisitos que solicitan en la convocatoria”.

Destacó que siempre hay especulación cuando la legislatura local realiza algún nombramiento de cargos públicos, pero por este motivo es que se ha realizado un proceso transparente y abierto para así evitar sospechas.

Respecto a los procesos legales que ha interpuesto Miguel Nava Alvarado resaltó que los mismos siguen sin efecto y hasta el momento ninguno ha sido motivo para parar el proceso, por lo que continuará su curso normal.

Finalmente recordó que será el próximo 2 de febrero cuando sean publicados los nombres de los candidatos, el 3 de febrero se entrevistará a una primer parte de los candidatos y la segunda parte de los interesados será cuestionada el 7 de febrero, para que la Junta de Coordinación se reúna posteriormente a tomar una decisión.