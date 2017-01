Gasolinazo incrementaría pobreza alimentaria en Querétaro

Querétaro, 13 Ene 17.- La pobreza alimentaria que se vive en el estado puede incrementarse luego del llamado “gasolinazo”, reconoció la diputada local Leticia Mercado Herrera, al referir que es un tema que se debe de atender lo más pronto posible.

Recordó que a más tardar en un mes presentará la iniciativa para garantizar la seguridad alimentaria en el estado, la cual ha trabajado por más de 9 meses, pero que es importante concluir y aprobar ante el difícil panorama que se vislumbra.

Destacó que alrededor del 30% de la población en Querétaro no accede a una buena alimentación y toma alimentos sólo una vez al día o no come diariamente; por lo que ante un posible incremento en los precios de los artículos de la canasta básica, una iniciativa que busque proteger la suficiencia alimentaria es esencial.

La situación no puede ocultarse y se deben de aceptar las cifras y la realidad que se vive en el estado, mencionó la diputada priísta, al tiempo de referir que su iniciativa buscará atacar los problemas de desnutrición y pobre alimentación mediante la implementación de huertos familiares, apoyos productivos y proporcionar alimentos suficientes a las personas más pobres del estado.

“Llevo nueve meses preparando esta iniciativa que va a beneficiar a las personas más vulnerables (…) hemos estado analizando todo esto hay familias que solamente comen una vez al día, tenemos que ser muy reales, no podemos tapar el sol con un dedo, hay que ser abiertos con la situación”.

Finalmente dijo para la construcción de esta iniciativa se han consultado a especialistas de diversas áreas para tener una visión global del problema que se vive y poder atacarlo desde diferentes frentes.