Mañana se reincorporan legisladores al Congreso de Querétaro

Querétaro, 3 Ene 17.- A partir de este 4 de enero la actividad en la LVIII Legislatura del estado reanuda actividades luego del periodo vacacional de fin de año. Los casi 200 trabajadores del Congreso local se reintegran a sus labores.

El periodo vacacional inició desde el 21 de diciembre y hasta el 4 de enero tanto para los trabajadores, como para los 25 legisladores de las diversas fracciones políticas, indicó Gerardo Ángeles Herrera, Presidente de la Mesa Directiva en la LVIII Legislatura.

Añadió que cada legislador tenía la oportunidad de salir de vacaciones o visitar su distrito durante este periodo, pudiendo decidir qué hace en cada caso de manera individual, por lo que indicó que él visitó a los ciudadanos en el distrito que representa, durante las fiestas y posadas, dándoles apoyos diversos que le fueron solicitados.

“Son vacaciones pero cada quién las maneja como prefiere, yo por redes sociales he visto la labor de cada uno de ellos ya que muchos visitaron las colonias y comunidades, es como yo me he enterado que los diputados y diputadas, han seguido trabajando (…) es un periodo vacacional, hay quiénes sí lo toman como vacaciones y quiénes sí siguen laborando”.

Además las casas de enlace de los legisladores estuvieron trabajando atendiendo a la ciudadanía durante este periodo para seguir sirviendo a la gente y escuchar sus peticiones resaltó Ángeles Herrera.

Finalmente dijo desde este día ingresarán todos los pendientes que se fueron acumulando estos días, no solo por el periodo vacacional del Poder Legislativo, sino también por los asuntos que se quedaron en receso por los asuetos tomados en el Poder Ejecutivo y Judicial, además de los gobiernos municipales.