MORENA no ve posibilidad de contrarrestar gasolinazo

Querétaro, 28 Dic 16.- La diputada local Herlinda Vázquez Munguía, representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la LVIII Legislatura, señaló que el incremento de los precios del combustible es una consecuencia de la reforma energética que fue impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y no se puede revertir.

“Poco se puede hacer, dicen no vamos a cargar gasolina, vamos a hacer un boicot, ¿cómo? Si con la gasolina nos movilizamos para todos, se movilizan los alimentos, se utiliza para todo, es el corazón de la movilidad del pueblo”.

Señaló que los llamados a boicotear PEMEX o las diversas manifestaciones no lograrán revertir el gasolinazo, ya que la gasolina no la controla PEMEX sino los particulares, indicando que el desabasto es solo una forma de acostumbrarse al incremento del precio.

“Sí hay gasolina, lo que pasa es que no están abasteciendo las gasolineras, mi opinión personal y lo que percibo es que es para que no nos duela tanto cuando recibamos la noticia en enero de que no la subieron tanto”.

Finalmente dijo que las movilizaciones sociales sirven para que se den cuenta de nuestro enojo como ciudadanos, pero no lograrán cambios sustanciales y menos después de que se ha reformado la ley para criminalizar e inhibir la protesta en todo el país.