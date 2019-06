Pondrán en marcha dos comedores comunitarios en El Marqués

Querétaro, 18 Junio 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) La Secretaria de Desarrollo Social de El Marqués, Verónica Galicia Castañón, dio a conocer que en agosto próximo pondrán en marcha dos comedores comunitarios en El Colorado y Amazcala, para atender a la población con carencia alimentaria.

“Estamos armando un proyecto para ayudarlos a echarlos a andar, pero ya dentro de nuestro programa del municipio, porque no hay una partida en el estado, no hay una partida federal, no hay ningún recurso”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que había cuatro comedores comunitarios en el municipio que a principios del año iban a ser cerrados por parte de la extinta SEDESOL.

Sin embargo, indicó que pidieron a la dependencia federal que les donaran la totalidad del mobiliario de los cuatro comedores comunitarios.

“Cuando SEDESOL viene a recoger todo, se nos ocurre decirles que nos donen todo lo que hay, porque esos comedores, desde los platos, vasos, todo el mobiliario era de SEDESOL, y no lo donaran, nos donaron el mobiliario de los cuatro comedores a la Secretaría de Desarrollo Social”, apuntó.

Por tal razón, precisó que dos se encuentran en operación, con recursos del ayuntamiento, en las comunidades de Chichimequillas y La Griega, ya que para ello no existe una partida presupuestal federal, ni estatal.

Añadió que en el caso de los otro dos, ubicados en El Colorado y Amazcala, prevén ponerlos en marcha en agosto próximo.

Por ejemplo, dio a conocer que el comedor comunitario de Chichimequillas atiende a 112 estudiantes de secundaria y bachillerato provenientes de las comunidades de Matanzas y la Laborcilla, quienes pagan 10 pesos, o inclusive, podría salirles gratis su alimentación.

Galicia Castañón, destacó que ese comedor comunitario es autosustentable, pues también vende comida a bajo costo, de entre 10 y 15 pesos, a personas que se acercan.

La Secretaria de Desarrollo Social de El Marqués, estimó que más del 50 por ciento de la población tiene carencia alimentaria.