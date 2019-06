Universitarios de la Cuauhtémoc operan After en El Mirador, Querétaro.

Querétaro, 5 Junio 2019.- Estudiantes de la universidad Cuauhtémoc, hombres y mujeres, rentan una vivienda en el fraccionamiento El Mirador, en El Marqués, donde constantemente arman tremendos escándalos y peleas entre ellos mismos, además de hacer sus necesidades fisiológicas en los vehículos de los vecinos.



La denuncia refiere que ante esta situación la Policía Municipal de El Marqués, ha acudido en repetidas ocasiones, debido a los reportes de los vecinos, ya que esta situación es intolerante y trastoca la tranquilidad y seguridad de las familias de esta zona.

En una vivienda ubicada en la calle Retorno Mirador de Tequisquiapan No. 14, que rentan, varios de los escandalosos, arman tremenda vacanales donde corre el alcohol y se presume que hasta droga, debido al comportamiento que asumen, no solo al liarse a golpes entre ellos mismos, sino al incurrir en faltas administrativas y hasta introducirse en propiedad privada debido al estado en que se ponen.



Esta situación ya ha sido denunciada a las autoridades de seguridad pública municipal de El Marqués, sin embargo la situación cada vez es mayor, ya que han llegado a reunirse en una sola casa hasta más de 50 personas, todos universitarios de Cuauhtémoc.



Y es que las autoridades de seguridad en el Estado, han llamado a la ciudadanía a #DefenderQro por lo que se han hecho las denuncias correspondientes ante la SSPM, por lo que es necesario que se adopten medidas más eficaces para evitar que las familias que escogieron este lugar para vivir, su tranquilidad no se vea trastocada.



También se exigirá a la arrendataria que obligue a sus inquilinos se ajusten al reglamento de los condóminos, ya que además la calle por lo regular está sucia y llena de botellas de bebidas alcohólicas.