Instala El Marqués pabellón artesanal en Feria Ganadera de Querétaro

El Marqués, 24 Nov 2018.- El presidente municipal Enrique Vega Carriles, acompañado del secretario de Turismo del estado, Hugo Burgos García, y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco, inauguró el Pabellón Artesanal de El Marqués en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

“Es un lugar espléndido. Muy bien ubicado, por aquí pasa muchísima gente y estoy seguro que les va a ir muy bien a todos nuestros artesanos y van a poder mostrar los artículos que hacemos aquí en El Marqués”, dijo el alcalde.

Vega Carriles señaló que exponer en el pabellón representa una oportunidad para que los artesanos hagan vínculos comerciales y den a conocer sus puntos de venta en la demarcación.



“Espero que de aquí al 12 de diciembre vendan mucho, puedan dar sus lugares donde venden sus artículos para que la gente que los visite aquí en el pabellón se entere de lo que hacemos en El Marqués y pueda ir hasta San Vicente Ferrer o a otros lugares a conseguir artículos”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco, aseguró que los artesanos de El Marqués tendrán la oportunidad de exhibir sus productos ante las miles de personas que acudan a presenciar los atractivos musicales, ganaderos y recreativos que ofrece este evento en su edición 2019, hasta el próximo 12 de diciembre.



“Quiero agradecer la gran intención que tiene el presidente municipal, Enrique Vega, porque esto no es de ahorita, este impulso no es porque él es presidente, si no desde antes, yo le agradezco su calidad humana y su ánimo de ayudar…esta es su casa y van a vender bien, pero lo mas importante es que van a hacer presencia y van a difundir a mucha gente que no conoce sus artículos, sus obras”.

El secretario de Desarrollo Económico de El Marqués, Jesús Ramírez López, informó que este año un total de 56 artesanos del municipio colocaron un stand en el pabellón, donde se pueden encontrar prendas de vestir tejidas, artículos de piel, alimentos orgánicos, juegos infantiles didácticos y elaborados de madera, joyas de pedrería y bisutería, piñatas así como figuras de mármol y cantera.