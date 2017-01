Regidor de El Marqués niega revelar sueldo, por seguridad, dice

San Juan del Río, 15 Ene 17.- El regidor del Ayuntamiento de El Marqués, Juan Martínez Hernández, negó categóricamente que los integrantes del cabildo hayan aprobado un aumento a su salario en meses anteriores, al asegurar que en ningún momento se ha valorado está opción.

“Esa información no es verídica (…) en este presupuesto de egresos no se aumentó, ni en el anterior”, precisó.

El servidor público no quiso informar a la ciudadanía el monto que perciben por sus labores, al respaldarse en decir que “por seguridad” la información no puede revelarse.

“Esta información se debe manejar muy reservada, no sé si venga al tema, yo prefiero evitar muchas cuestiones hasta personales que se pudieran tener”, señaló.

De igual forma se cuestionó al regidor sobre las obras que se ejecutarán este año en el municipio, por lo que Martínez Hernández garantizó que el gobierno destinará los recursos principalmente en la creación de los servicios básicos.

“Ya se presentó, principalmente se está atacando donde se tiene la mayor necesidad, ahora sí que es en las necesidades básicas, en obra principalmente en agua potable, luz, drenaje y cuestiones de seguridad y salud” apuntó.

Asimismo el funcionario indicó que existe la posibilidad de que en conjunto con el gobierno municipal de Querétaro se ejecute una obra en la zona de La Laborcilla, donde se requiere la introducción de drenaje y agua potable.

Finalmente dijo que la gestión ante gobierno federal se está haciendo para mejorar las condiciones de las familias más vulnerables del municipio.