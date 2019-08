Tania Rodeo, campeona mundial de “Aloha Mental Arithmetic 2019”

Tequisquiapan, 5 Agosto 2019.- El Presidente Municipal, Antonio Mejía Lira, acompañado por la Regidora de Educación, Mariela Silvestre Camacho, reconoció a la Campeona Mundial del sistema “Aloha Mental Arithmetic 2019”, Tania Rodeo Hernández, celebrado en el mes de Julio en Guangzhou China.

Tania Rodeo Hernández, de tan solo 11 años, originaria de la comunidad de “La Fuente” y estudiante del “Colegio Motolinia”, se preparó desde meses antes para la competencia ya que era un logro que deseaba conseguir.

Al recibir su reconocimiento por parte del alcalde, explicó que fue una experiencia que marcó un logro muy significativo, ya que compitió con más de 700 niños de diferentes nacionalidades, sobre todo porque resultó campeona en un país que nunca imagino estaría y más en una competencia de esta categoría, al resolver en menos de 5 minutos (tiempo record) las operaciones aplicadas y sin tener ningún error en 70 reactivos.

Al hacer uso de la palabra, el alcalde Mejía Lira, expresó sentirse orgulloso del logro de Tania y aprovechó para felicitarla y a su vez reconocer la labor de sus padres y maestros, quienes son elementos fundamentales en este tipo de metas.

“Quiero felicitarte y felicitar a tus padres. Se dice una cosa fácil, pero ganar un campeonato ya sea municipal, estatal, nacional, pero ya un campeonato mundial requiere de disciplina, compromiso y muchos sacrificios”, subrayó.

Dijo que a su gobierno lo llena de orgullo, sobre todo porque se trata de un jovencita de una comunidad a la que se le tiene mucho aprecio, que es “La Fuente” y emana de una escuela que ha demostrado estos últimos años mucha calidad en su educación.

Así mismo el Presidente Municipal, invitó a Tania a seguir preparándose en sus estudios y a alcanzar sus metas en la vida; “decirte que esto no queda aquí, no te vayas a llenar de gloria, no es tan sencillo, llénate de retos, de objetivos y de mejorar y perfeccionar siempre tus objetivos”.

Por otra parte, la pequeña Tania manifestó que esta experiencia fue única y agradeció el apoyo brindado por el Gobierno Municipal para lograr viajar a China y participar en el torneo de “Aloha Mental Arithmetic”.

Dijo que resolvió en 4 minutos las operaciones aplicadas de dicha competencia sin tener errores en sus resultados, obteniendo así el trofeo “Copa Champions” y representando a México con mucho orgullo.

“En la competencia me sentí muy emocionada porque nunca había visitado otro país y aparte porque iba a competir contra niños de todo el mundo, fue maravilloso estar allá en China. Gracias al Presidente Municipal también pude estar allá y por el apoyo de muchas más personas”.

La campeona del torneo mundial “Aloha Mental Arithmetic”, en todo momento estuvo acompañada por su madre, la señora Arely Hernández, quien expresó sentirse muy orgullosa de los logros alcanzados por su hija y agradeció todo el apoyo brindado por el gobierno municipal para efectuar el viaje y que su hija participará en el campeonato.