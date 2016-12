Industriales de Tequisquiapan apoyarán a jóvenes emprendedores

Tequisquiapan, 28 Dic 16- El Vicepresidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Tequisquiapan, Ángel Hernández Arroyo, informó que se planea apoyar a la asociación de jóvenes empresarios de aquel municipio, para que emprendan nuevos negocios y darle mas proyección al municipio.

Destacó que ha trabajado muy activamente de la mano del presidente de la CANACO Salvador Hernández Yáñez y Eduardo Prado Alcántara, de CANACINTRA, para algunos proyectos que tendrá con jóvenes empresarios en el 2017, que tiene como objetivo la creación de nuevos empleos.

Dijo que existen objetivos claros dentro de la asociación que es generar empleo y mantener a los trabajadores, pues este año se cumplió con los pagos de aguinaldos, pese a las dificultades financieras por el incremento del dólar.

“En Tequisquiapan no hay desempleo, hay personas que no cubren los requisitos o que no quieren trabajar, pues fuente de trabajo hay”, indicó Hernández Arroyo.