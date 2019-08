Querétaro, 14 Agosto 2019.- Del 5 al 8 de Septiembre la capital del estado se engalanará con la celebración de la cuarta edición del Hay Festival, que festejará lo mejor de la literatura, el cine, el arte y la música, aseguró la Coordinadora Internacional del Hay Festival of Literature and the Arts, Izara García Rodríguez.

Señaló que durante los cuatro días habrá charlas, conciertos, actividades para niños y exposiciones de arte, pensadas para el público en general, por lo que garantizó que podrá acudir público de todas las edades.

En entrevista con Rotativo de Querétaro, manifestó que en esta edición participarán 125 invitados provenientes de 17 países distintos, quienes promocionarán temas que van desde la literatura, el cine, las artes visuales, el medio ambiente y la ciencia.

Dentro de las actividades musicales destacó la participación de grandes artistas en tres diferentes conciertos, donde intervendrán músicos que también son escritores.

En cuanto a la ciudad, dijo que Querétaro se localiza en un lugar muy predominante para la celebración del festival, al referir que México es una potencia cultural en español.

“Es un país donde se produce literatura, se hacen películas y se genera mucha actividad en ciencia”, expresó.

De ahí que manifestó que el Hay Festival en Querétaro, contribuye a que la ciudad se vuelva un destino de turismo cultural internacional, debido a que las actividades del festival están colocadas dentro del calendario de actividades culturales más importantes en América Latina.

De esta manera aseveró que el Hay Festival, le mostrará al mundo la riqueza cultural de Querétaro, no sólo por sus actividades sino por ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

“Querétaro tiene uno de los mayores crecimientos y cada vez tiene la industria más diversificada, no solo en materia cultural sino en otros sectores”, manifestó.

Por último dijo que en esta edición, el programa contempla actividades en otras delegaciones fuera del Centro Histórico, a fin de atraer a más espectadores.