Dialoga Memo Vega con comerciantes ambulantes de San Juan del Río

San Juan del Río, 13 Agosto 2019.- El presidente municipal, Memo Vega Guerrero, se reunió hoy con más de 30 comerciantes ambulantes de la calle Hidalgo, con el objetivo de llegar a un acuerdo para que retomen sus actividades luego de más de dos semanas de haber sido retirados.

Señaló que el día de mañana se retomará la mesa de trabajo con la participación del representante del mercado Reforma, el presidente de la CANACO y el patronato del Centro Histórico, para dialogar y encontrar una salida sin que afecte los intereses de ambos lados.

Dijo que los comerciantes piden separar a los que llevan toda la vida trabajando en las calles del municipio, de quienes son de otros estados y han llegado a invadir la vía pública.

“Lo que me piden los comerciantes es separar a los que tienen 30 años y que han luchado por llevar dinero a su casa vendiendo en la calle, que incluso ellos manifiestan tener aval de los comerciantes con los que usan la banqueta”, expresó.

Apuntó que esta misma semana se estaría tomando una determinación para poder ofrecerles una solución escuchando a CANACO, los mercados y al Centro Histórico.

“Tenemos que encontrarles una salida por que es gente que de eso vive, tiene dos semanas que no trabajan y nos preocupa, tenemos que entrar a resolver el tema, no se pueden quedar con un no rotundo, sino tenemos que encontrar una salida sin que sen enfrenten los comerciantes que están en vía pública con los establecidos”, refirió.

Agregó que han sido cerca de 120 comerciantes a los que no se les ha permitido que se instalen, sin embargo dijo que diferenciarán a quienes son gente de San Juan del Río de quienes han llegado por otras asociaciones.

“Está llegando gente del Estado de México por propias organizaciones de comercio que están ofreciendo que se vengan a San Juan cuando son de otro estado eso lo reprobamos rotundamente”, aseveró.

Vega Guerrero dijo que buscará apoyar a los comerciantes locales que ha vivido y ha sacado a sus hijos adelante a través de estar vendiendo en la banqueta.

De ahí que adelantó que por única ocasión y debido a que no han trabajado el día de mañana se les entregará un apoyo económico de dos mil pesos.

“Les vamos a apoyar como medida temporal son cerca de 20 personas de la tercera edad o enfermas recibirán por única ocasión un poyo de dos mil pesos para que puedan salir estos días que no han podido trabajar”, concluyó.