Encabeza Memo Vega entrega de 8 mil apoyos a familias de San Juan del Río

San Juan del Río, 1 Agosto 2019.- El Presidente Municipal, Memo Vega, encabezó el arranque de la entrega de apoyos sociales en la comunidad de La Llave, consistentes en estufas ecológicas y calentadores solares, que por cuarto año consecutivo se realiza para beneficiar a por lo menos 8 mil familias sanjuanenses de diversas localidades. Memo Vega manifestó su compromiso para trabajar por el bienestar de las familias, no sólo de esta localidad, sino de todo San Juan del Río, a través de la entrega de este tipo de apoyos que aportan beneficios reales y duraderos.

Destacó que a través de estos equipos se generan ahorros en el gasto familiar, evitando la exposición al humo y al agua fría, factores que propician enfermedades respiratorias, así como el cuidado al medio ambiente al hacer un menor uso de gas y leña.

“Estas estufas ecológicas y calentadores solares nos ayudan a que ustedes disfruten de una mejor salud, además de ahorrar dinero y cuidar de nuestro entorno, así que los beneficios son muchos y para muchos”, dijo.

El evento se realizó ante unas 500 familias beneficiadas en La Llave, a quienes agradeció su confianza para realizar el proceso para ser beneficiarios de este programa. Añadió que la entrega de estos apoyos sociales continuará en diversas colonias y comunidades de San Juan del Río, para beneficiar a aquellas familias más necesitadas, teniendo como meta la entrega de por lo menos 3,500 estufas ecológicas y 4,500 calentadores solares.

Marcelina Cobos Lorenzo, madre de familia beneficiada con una estufa ecológica, dijo que este apoyo le permitirá ahorrar dinero al hacer un menor uso del gas, además de dejar de inhalar el humo del fogón, lo que también es un beneficio para su salud y de su familia: “Con esta estufa será mejor y más fácil, porque nos cuesta mucho estar comprando gas, que cada vez está más caro y ya no nos alcanza”, expresó.

“Agradezco mucho esta ayuda que me están dando, porque el gas está muy caro; así usaré menos y podré ahorrarme un dinerito”, expresó Armando Gabino, beneficiado con una estufa ecológica; en tanto que Silvia Vázquez, dijo que con este apoyo ya no será indispensable el uso del boiler, lo que será de gran ayuda en su economía: “Gracias a Memo Vega por pensar en nosotros, en nuestras necesidades y darnos este apoyo que sí es de mucha ayuda”, dijo.