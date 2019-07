Aire de Querétaro con altas concentraciones de contaminación: Greenpeace

Querétaro, 31 de Julio 2019.- La población de Querétaro se encuentra expuesta a altas concentraciones de Material Particulado PM2.5 al viajar en transporte público, automóvil y bicicleta, demostró un monitoreo ciudadano de la calidad del aire, realizado por Greenpeace México.

El estudio es parte de un ejercicio para medir la concentración de tres contaminantes muy dañinos para la salud humana, que incluyen también el Ozono (O3) y el Monóxido de Carbono (CO).

Al terminar los recorridos de tres kilómetros cada uno, realizados entre la Avenida Zaragoza y el cruce entre Calzada de los Arcos y Boulevard Bernardo Quintana, Pablo Ramírez, coordinador de la campaña de Movilidad Urbana de Greenpeace México, explicó en conferencia de prensa los resultados.

En el transporte público, se alcanzaron las 47 μg/m3, mientras que la Norma Oficial Mexicana (NOM) permite sólo 45 unidades y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la limita a 25μg/m3. En automóvil, el índice alcanzó casi las 45 μg/m3; en tanto que en bicicleta sobrepasó las 40 μg/m3 muy por encima de la recomendación internacional.

Por lo que toca a la presencia del Ozono (03), la medición en transporte público alcanzó las 0.057 partes por millón (ppm), por arriba de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 0.050 ppm como máximo permisible, en tanto que la Norma Oficial Mexicana (más laxa), establece las 0.070 ppm como límite máximo de este contaminante.

Por lo que toca al automóvil, la medición de Ozono alcanzó los 0.045 ppm y en bicicleta fue de 0.029 ppm.

Este es el tercero de siete ejercicios similares que ha realizado Greenpeace México, correspondientes a las ciudades más contaminadas del país, es decir, Puebla, Pachuca, Querétaro (ya monitoreadas), Toluca, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.



La medición de Ozono (O3), Material Particulado MP2.5 y Monóxido de Carbono (CO), obedece a que se trata de tres de los contaminantes que más daño causan a la salud humana, a pesar de lo cual, la población en muchos de los casos carece de indicadores confiables sobre la concentración de estas sustancias.

Al respecto, Pablo Ramírez, coordinador de la campaña de Revolución Urbana de Greenpeace México, recordó que más del 70 por ciento de la inversión pública en infraestructura en las ciudades se destina a los automóviles, medio de transporte que usa una cantidad limitada de la población.

Explicó que el modelo urbano que prevalece en México, obedece a una lógica que privilegia el uso del automóvil particular, cuando lo más recomendable es el esquema de “Calle Completa”, donde peatones, ciclistas, transporte público y automóviles, tengan todos su propio espacio para mejorar la movilidad.



En el caso del traslado en bicicleta, “la experiencia de rodar por la Avenida Zaragoza, demostró que no hay condiciones apropiadas para los ciclistas en la ciudad de Querétaro, pues no existe la infraestructura ni la cultura vial para garantizar la seguridad”.

Durante el monitoreo estuvo presente también la actriz Sophie Alexander-Katz, quien comentó que acompaña esta iniciativa como ciudadana, preocupada por la calidad del aire que respiramos todos las personas, además de enfatizar la necesidad de que las autoridades inviertan más en los transportes públicos, en lugar de privilegiar el uso del transporte particular (automóvil).