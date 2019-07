Reconocen labor policíaca en favor de la ciudadanía de San Juan del Río

San Juan del Río, 31 Julio 2019.- Ciudadanos y representantes de empresas, hicieron un reconocimiento público a policías de San Juan del Río, que tuvieron intervenciones importantes para la recuperación de vehículos que habían sido robados.

Sergio Escamilla, a nombre de la empresa Komatsu, destacó la labor de los oficiales: “quiero agradecerles por este servicio tan eficiente, nuestra maquinaria tiene GPS y antes de que nosotros tomáramos parte del asunto, ya ustedes la tenían en custodia, por lo que estamos muy sorprendidos y agradecidos con ustedes”.

Por su parte, María Rosario Osornio, beneficiada con la recuperación de su camioneta, expresó: “reconocer que a diario salen a dar la vida por gente desconocida, cumplen con este gran deber. Quiero que ustedes sean ejemplo para la corporación y para las futuras generaciones de seguridad pública”, indicó.

Luego de anunciar que autorizó un bono económico para los elementos reconocidos, el alcalde Memo Vega, señaló que lamentablemente siempre se habla de lo malo y no se habla de todo lo que sí se hace.

“Esto te motiva, les valoro que estén aquí, es nuestra obligación, lo hacemos con gusto, pero este reconocimiento es un aliciente para los elementos que salen a diario a dar lo mejor de cada uno de ellos”, subrayó.

“Nos falta mucho, debemos tener mas solidaridad entre la población. Denunciar, porque muchos dicen que no denuncian porque no pasa nada, si no denuncias no pasará nada, si denuncias es más probable que sí pase algo. Les pido que sigan confiando en la policía y en las autoridades. El Secretario está trabajando fuerte con la solidaridad de los compañeros. Yo les puedo agradecer a los compañeros policías, pero lo mas poderoso es que el reconocimiento venga de ustedes, la ciudadanía”, agregó el alcalde.

“Tenemos un Presidente que nos apoya, un Gobernador que está al pendiente de nosotros, una ciudadanía sanjuanense que nos necesita y nos apoya y por ellos seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo”, finalizó Ángel Rangel, Secretario de Seguridad Pública Municipal.