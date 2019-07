Peregrinación de Querétaro al Tepeyac, demostración de fe: Obispo

San Juan del Río, 22 Julio 2019.- El obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino Armendariz, expuso que la peregrinación de Querétaro al Tepeyac es una demostración de fe y sirve para evangelizar al pueblo queretano.

Asimismo comentó que la romería ha ido creciendo de manera considerable, ya que dentro de la peregrinación los jóvenes se encuentran con la Virgen y Dios.

“Es una tradición que ya tiene 129 años en hombres y 60 en mujeres, tenemos que impulsarla, es por eso que los papás se entusiasman para compartir con sus hijos está tradición y fe”, comentó.

Señaló que la peregrinación es una oportunidad para que los jóvenes se acerquen para reforzar su fe con Jesucristo y la Virgen María.

“En la Diócesis hemos apostado a los jóvenes y los hemos impulsado con diferentes estrategias para que los jóvenes se encuentren con Cristo”, comentó.

El primer católico queretano aseguró que al cruzar la frontera con el Estado de México, ya serán aproximadamente 20 mil las romeras que pernocten en el municipio de Polotitlán.

Concluyó que dentro de la peregrinación se viene promoviendo el tema de la ecología, exhortando a que cada mujer lleve consigo sus materiales personales para ingerir alimentos.

“Hemos caminado muy cerca con ellas y hemos exhortado a no tirar vasos, en esta ocasión exhortamos a no contaminar, esto va hacer un proceso lento pero va a crecer, las invitamos a traer sus cubiertos y su plato de tal manera que no se tenga la necesidad de utilizar plásticos”, concluyó.