‘Indispuesto’ Reik cancela concierto de cierre de feria en San Juan del Río

San Juan del Río, 30 Junio 2019.- Reik la banda mexicana de pop latino, que se encargaría de cerrar hoy con broche de oro la Feria de San Juan del Río 2019, en la Plaza Independencia, canceló de última hora su espectáculo ante más de 5 mil asistentes, que se quedaron esperando.

El representante de la banda, habría argumentado que el clima no les favorecía, que el sonido no era el adecuado y finalmente salió a flote que los integrantes de la banda se encontraban indispuestos.



Los integrantes de este grupo Jesús Alberto Navarro, Julio Ramírez Eguía y Gilberto “Bibi” Marín, se molestaron porque supuestamente el sonido no era el que querían para el concierto y ‘haciendo el berrinche’, se fueron a casa.

Pero lo cierto es que la primera información obtenida por Rotativo de Querétaro, refiere que la agrupación no tenía motivo para ‘enfadarse’ y de manera irresponsable dejaron esperando a las miles de personas, que presenciarían el espectáculo en el último día de Feria.

Es necesario destacar que en ese mismo escenario y con el mismo sonido, hicieron su actuación Matute y Gloria Trevi, quienes actuaron de manera profesional para deleitar a su público con un excelente concierto que los de Reik despreciaron.

De acuerdo a la información proporcionada, se dijo que la empresa encargada de contratar a los artistas que estuvieron en la Feria San Juan del Río, ya había pagado el total del costo que se había acordado con Reik para el concierto de cierre de Feria.

Por su parte el alcalde de San Juan del Río, Memo Vega Guerrero, dijo que ante la situación de que este grupo haya cancelado su actuación para el cierre de Feria, contempla la reposición para las próximas semanas, con un artista de renombre y profesionales, para disfrute de los sanjuanenses que se quedaron esperando.

“Lo lamentamos, vamos a reponer este concierto con otro artista profesional, estamos dando la cara como siempre, a pesar de las críticas, vamos a reprogramar”, concluyó.