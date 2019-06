Denuncian irregularidades del programa estatal ‘hombro con hombro’

San Juan del Río, 24 Junio 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) Habitantes de la comunidad de El Coto, en San Juan del Río, denunciaron presuntas irregularidades para el otorgamiento de apoyos del programa de gobierno del Estado ‘Hombro con Hombro’, para beneficiar a mujeres madres solteras y de escasos recursos, con la construcción de cuartos. La señora María de Jesús Vázquez Durán, dijo que Roberto Aguirre Serrano, es uno de los personajes del gobierno estatal, que manejan el programa ‘Hombro con Hombro’ y que en su caso y el de otras personas, resultaron beneficiadas, sin embargo ahora se niegan a brindarles el apoyo y hasta las tratan con altanería, por lo que solicitan la intervención del gobernador Pancho Domínguez.

La mujer afectada, señala que el programa que les ofrecieron implica que el beneficiario invierta de sus recursos para el mamposteo y que el gobierno del estado mediante el programa ‘Hombro con hombro’, apoya con el material para la construcción de un cuarto.

Dijo que incluso recibieron el plano ya autorizado, realizado por áreas específicas de gobierno del Estado y ahora ya tienen el mamposteo pero no les quieren entregar el material para la construcción del inmueble ofrecido.

“El señor Moisés Aguilar me dijo que no me iban a dar el cuarto por el simple hecho de ser madre soltera, me insultó y me agredió verbalmente”, subrayó.

Indicó que ante la situación, han estado solicitando que les cumplan, debido a que para hacer el mamposteo la gente ha tenido incluso que recurrir a un préstamo para poder recibir el apoyo del gobierno estatal, pero ahora que se los han negado, no tiene ni cuarto ni tienen para pagar el préstamo de los cimientos.

“Hablé a las oficinas de Querétaro y el señor Moisés Aguilar me dijo que ya no estuviera fregando y que dejara de molestar, que me fuera a la fregada”, expresó la mujer, al referir que lo que quiere es que el gobernador se entere, ya que así como está denunciando su caso, existen otros que la gente por temor a las represalias no quiere exponer públicamente, pero que este sujeto solo se está burlando de la gente pobre.

“Vinieron a retratar nuestras casas y a checar si ya habíamos hecho el mamposteo y cuando vieron que ya lo habíamos hecho nos dijeron que ya no nos iban a dar nada”.

Otra de las afectadas es Eva Tovar Vázquez y un hombre que prefirió que se omitiera su identidad.