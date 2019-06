Mega clase de zumba en programa de Feria San Juan 2019

San Juan del Río, 22 Junio 2019.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río, organizó en el Anexo al Cecuco, la Mega Clase de Zumba, como parte del programa deportivo de la Feria San Juan del Río 2019.

En este evento participaron más de 500 personas en su mayoría mujeres entusiastas que les gusta hacer ejercicio, conocer gente, salir de la rutina y desestresarse a través de esta actividad.

Grandes exponentes de la zumba, de León, Gto; Estado de México; Querétaro y otros lugares estuvieron presentes, como el caso de Spartacus, Ikuz y Adrián González, quienes pusieron a bailar a las asistentes en un ambiente de fiesta deportiva.

Al respecto, Edgar Iván Carrera “Iktuz”, instructor de la Ciudad de México, comentó: “es la primera vez que vengo un evento a San Juan del Río, Querétaro, la verdad es increíble que el mismo Gobierno haga estas actividades gratuitas, para que la gente en verdad, conozca lo que es el ejercicio, promueva el ejercicio y que realmente cambien sus vidas, sus mentes y corazones”.

Por su parte, Paty de Granjas Banthí, opinó: “es el tercer año consecutivo que asisto a esta clase de zumba y me parece un evento, creo que no se debe de perder, por eso yo cada año, apoyo a mis compañeros para que no se pierda. El zumba te desestresa, para olvidarte un rato de los problemas, venir a divertirte y a conocer gente, de los mejores eventos deportivos en San Juan del Río”.