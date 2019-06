Centro de Día TIUM atiende a niños que trabajan en San Juan del Río

San Juan del Río, 14 Junio 2019.– (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) Con el objetivo de brindar atención a niños y niñas que acompañan a sus padres a realizar actividades remunerativas en la calle, el Centro de Día TIUM (Trabajo Infantil Urbano Marginal) ofrece atención a este sector de la población.

De acuerdo con la Coordinadora del programa de Atención a Menores y Adolescentes (AMA), del Sistema municipal DIF, Minerva González Jiménez, TIUM es un Centro de Día que busca mejorar las condiciones de vida de los menores.

Y es que dijo que los niños que generalmente están trabajando en espacios urbanos abiertos corren un gran peligro.

Apuntó que mediante recorridos, principalmente en avenidas concurridas, es como el Centro detecta a los niños acompañantes.

“Buscamos concientizar a los padres de familia o acompañantes para que nos permitan trabajar con los niños”, expresó.

Destacó que el dialogo con los padres es su principal herramienta de trabajo, al referir que muchas veces no permiten que sus hijos acudan al Centro de Día por considerarlos su principal fuerza de ingresos.

“A nosotros lo que nos interesa es que la población sepa que tenemos este espacio, si encuentran un niño en este tipo de situación que hagan la recomendación del Centro de Día”, señaló.

Refirió que de acuerdo al censo realizado en 2017, existen 90 niños ‘acompañantes’ de los cuales, el 48 por ciento viene de municipios vecinos como Amealco y de otras entidades del país como Chiapas.

De ahí que señaló que actualmente atienden de 3 a 9 niños semanalmente, apoyándolos en tareas y actividades lúdicas y deportivas.

“Para nosotros es un logro, este número es muy representativo porque quiere decir que le estamos cambiando la vida a estos niños”, apuntó.

Dijo que a pesar de que los números son bajos, seguirán trabajando para concientizar a la población con el objetivo de que tengan otra mirada ante este fenómeno.

“Queremos que la población nos ayude a no seguir fomentando estas acciones dándoles una moneda o alimentos, nosotros no podemos modificar una estructura familiar de manera inmediata, desafortunadamente el adulto no logra entender que los niño no deberían estar trabajando”, indicó.

Finalmente, adelantó que durante el segundo semestre del año realizarán nuevamente un censo con la intención de generar nuevas estrategias.