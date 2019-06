Desmiente SSPM robo de niños en hospital General de San Juan del Río

San Juan del Río, 6 Junio 2019.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) desmintió que existan niños robados en el Hospital General de San Juan del Río y que se trata solo de una confusión de la madre y de una mujer que la acompañó al nosocomio junto con los niños a ver a su padre que está internado.

Se dijo que la madre de los dos menores, uno de 5 años y otro de 7, no pudieron entrar a Hospital debido a que no se permite el acceso a menores, por lo que la mujer que acompañaba a la mamá, se quedó con los niños, pero se desesperó y se regresó con ellos a bordo de un UBER a una comunidad de Pedro Escobedo de donde son originarios.

El Secretario de la SSPM, Angel Rangel Nieves, entrevistado por Rotativo de Querétaro, fue enfático al aseverar que la información difundida hasta el momento de supuesto robo de niños es falsa, y dijo que la Policía Municipal en coordinación con la Policía Estatal, ya acudieron hasta la comunidad de Pedro Escobedo, donde se corroboró que los niños están en su casa sanos y salvos.

Explicó que la esposa del hombre hospitalizado en el nosocomio, una vez que salió de la visita, ya no encontró a la mujer, ni a los niños, que iban a bordo de un UBER ocupado para que la trasladara desde la comunidad al Hospital, por lo que pensó que se los habían robado y solamente ocasionó una fuerte movilización y especulación que se ha replicado.

“Pido a la ciudadanía no compartir ni replicar información que no sea oficial de las autoridades y que no se haya confirmado, ya que solo están generando caos y temor en la gente”, subrayó.

Asimismo, reiteró que la información es completamente falsa, ya que la policía municipal y estatal, apenas se enteraron de dónde era originaria la familia, se trasladaron hasta aquella localidad para investigar, por lo que confirmaron que los menores estaban con la familia y que la mujer se había regresado porque se desesperó afuera en el hospital.